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Удар по АЗС в Харькове — мэр Терехов сообщил новые подробности обстрела

10 февраля 2024 01:24
обновлено: 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Удар по АЗС в Харькове — мэр Терехов сообщил новые подробности обстрела
Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне поврежденных в результате обстрела РФ домов в Харькове. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в городе. В результате атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар, площадь которого составляет 3 700 кв. м.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.

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