Удар по АЗС в Харькове — мэр Терехов сообщил новые подробности обстрела
10 февраля 2024 01:24
обновлено: 01:39
Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне поврежденных в результате обстрела РФ домов в Харькове. Фото: скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в городе. В результате атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар, площадь которого составляет 3 700 кв. м.
Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.
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