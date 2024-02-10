Удар по АЗС в Харькове — мэр Терехов сообщил новые подробности обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне поврежденных в результате обстрела РФ домов в Харькове. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в городе. В результате атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар, площадь которого составляет 3 700 кв. м.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.

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