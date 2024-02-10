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Удар по АЗС у Харкові — мер Терехов повідомив нові подробиці обстрілу

10 лютого 2024 01:24
оновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Удар по АЗС у Харкові — мер Терехов повідомив нові подробиці обстрілу
Мер Харкова Ігор Терехов на тлі пошкоджених внаслідок обстрілу РФ будинків у Харкові. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти вдарили по автозаправній станції в місті в п'ятницю, 9 лютого. Внаслідок атаки розлилось пальне, через що поширилась пожежа на 14 приватних будинків, площа якої складає 3 700 кв. м.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram.

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"Ворожі шахеди вдарили по АЗС — внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів", — зазначив мер Харкова.

За його словами, вдалося евакуювати 50 людей, серед яких двоє дітей. 

"ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби", — додав Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучання.

Також ми повідомляли, що за словами очільника Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктора Терещенка, окупанти пошкодили будівлі в центрі Великого Бурлука Харківської області в п'ятницю, 9 лютого.

Крім того, кореспонденти Суспільне повідомляють про пожежу в семи приватних будинках, господарчих спорудах та гаражах.

Харків
евакуація
пожежа
АЗС
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
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