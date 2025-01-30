Авиаудар по Эпицентру в Харькове — идентифицировали четырех генералов и полковника РФ

Последствия вражеского удара по Эпицентру в Харькове. Фото: Олег Синегубов, Telegram

Харьковская областная прокуратура идентифицировала и сообщила о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам армии РФ, которые организовали, приняли решение и обеспечили авиаудар по торговому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая 2024 года. К атаке причастны четыре генерала и полковник.

Об этом сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям РФ Спартак Борисенко в комментарии журналистке Новини.LIVE.

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Кого подозревают

По словам Борисенко, к удару по Эпицентру причастны четыре генерала и полковник:

командующий группировки войск "Север" Лапин Александр Павлович

начальник штаба группировки войск "Север" Солодчук Валерий Николаевич

командующий 6 армии военно-воздушных сил Западного военного округа РФ Маковецкий Олег Владимирович

начальник штаба указанной армии Подоплелов Юрий Юрьевич

командир 47 бомбардировочного авиационного полка;Лобода Алексей Геннадьевич

Подозреваемые в атаке на Эпицентр российские военные. Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что именно 47-й бомбардировочный авиационный полк, дислоцированный в Воронеже на аэродроме "Бутурлиновка", осуществил запуски самолетов и последующие сбросы авиационных бомб.

"В результате атаки погибло 19 человек, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. Прокурором и следователями принимаются меры по объявлению их в международный розыск", — подытожил Борисенко.

Напомним, 25 мая российские войска нанесли удар по Харькову, уничтожив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент атаки в помещении находилось около 200 человек. В результате атаки погибло 19 человек.

Позже неподалеку от места обстрела спасатели и следователи обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Если бы он сдетонировал, количество жертв могло бы быть значительно больше.