Авіаудар по Епіцентру у Харкому — ідентифікували чотирьох генералів і полковника РФ

термінова новина

Харківська обласна прокуратура ідентифікувала та повідомила про підозру п’ятьом високопосадовцям армії РФ, які організували, ухвалили рішення та забезпечили авіаудар по торговельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня 2024 року. До атаки причетні чотири генерали та полковник.

Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам РФ Спартак Борисенко у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Читайте також:

Кого підозрюють

За словами Борисенка, до удару по Епіцентру причетні чотири генерали та полковник:

командувач угрупування військ "Сєвер" Лапін Олександр Павлович

начальник штабу угрупування військ "Сєвер" Солодчук Валерій Миколайович

командувач 6 армії військово-повітряних сил Західного військового округу РФ Маковецький Олег Володимирович

начальник штабу вказаної армії Подоплєлов Юрій Юрійович

командир 47 бомбардувального авіаційного полку Лобода Олексій Геннадійович

Відомо, що саме 47-й бомбардувальний авіаційний полк, дислокований у Воронежі на аеродромі "Бутурліновка", здійснив запуски літаків і подальші скидання авіаційних бомб.

"Внаслідок атаки загинуло 19 осіб, понад 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всім підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі. Прокурором та слідчими вживаються заходи щодо оголошення їх у міжнародний розшук", — підсумував Борисенко.

Новина доповнюється...