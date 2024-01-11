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Удар по гостинице в Харькове — спасатели достали из-под завалов двух человек

11 января 2024 07:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по гостинице в Харькове — спасатели достали из-под завалов двух человек
Спасатели возле поврежденной гостиницы. Фото: Харьков Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера вечером, 10 января, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Работниками ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек", — говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, всего от вражеского удара пострадали 11 человек.

Среди раненых — персонал и гости отеля, один из которых иностранный журналист.

Напомним, что 10 января российские захватчики попали по гражданскому объекту в Харькове. Недалеко от здания горели автомобили.

Также мы писали, что кроме гостиницы пострадали и жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

Харьков
ГСЧС
обстрелы
спасатели
ракетный удар

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