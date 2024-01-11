Удар по гостинице в Харькове — спасатели достали из-под завалов двух человек

Спасатели возле поврежденной гостиницы. Фото: Харьков Times

Вчера вечером, 10 января, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Работниками ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек", — говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, всего от вражеского удара пострадали 11 человек.

Среди раненых — персонал и гости отеля, один из которых иностранный журналист.

Напомним, что 10 января российские захватчики попали по гражданскому объекту в Харькове. Недалеко от здания горели автомобили.

Также мы писали, что кроме гостиницы пострадали и жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.