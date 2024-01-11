Удар по гостинице в Харькове — спасатели достали из-под завалов двух человек
Вчера вечером, 10 января, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.
Об этом сообщает ГСЧС.
Удар по Харькову 10 января
"Работниками ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек", — говорится в сообщении.
По предварительной информации спасателей, всего от вражеского удара пострадали 11 человек.
Среди раненых — персонал и гости отеля, один из которых иностранный журналист.
Напомним, что 10 января российские захватчики попали по гражданскому объекту в Харькове. Недалеко от здания горели автомобили.
Также мы писали, что кроме гостиницы пострадали и жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.
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