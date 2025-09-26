Обстріл Харкова 26 вересня — росіяни вдарили по автобусу з людьми

Удар по Харкові — росіяни пошкодили автобус із пасажирами
Російські війська 26 вересня завдали удару по Харкову. В результаті атаки пошкоджений автобус із пасажирами.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 26 вересня
Терехов розповів, що близько 17:30 російські війська завдали удару БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова.
Внаслідок обстрілу пошкоджено муніципальний автобус із пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки по місту.
Нагадаємо, під час атаки 26 вересня окупанти також вдарили по торговельному центрі Харкова. Приліт зафіксовано по даху магазину меблів.
Крім того, РФ атакувала Харківщину під час евакуації. Поранено четверо поліцейських.
Читайте Новини.LIVE!