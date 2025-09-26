Обстріл Харкова 26 вересня — росіяни вдарили по автобусу з людьми

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 26 вересня завдали удару по Харкову. В результаті атаки пошкоджений автобус із пасажирами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл Харкова 26 вересня

Терехов розповів, що близько 17:30 російські війська завдали удару БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Внаслідок обстрілу пошкоджено муніципальний автобус із пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки по місту.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, під час атаки 26 вересня окупанти також вдарили по торговельному центрі Харкова. Приліт зафіксовано по даху магазину меблів.

Крім того, РФ атакувала Харківщину під час евакуації. Поранено четверо поліцейських.