Головна Харків Удар по Харкові — росіяни пошкодили автобус із пасажирами

Удар по Харкові — росіяни пошкодили автобус із пасажирами

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:10
Обстріл Харкова 26 вересня — росіяни вдарили по автобусу з людьми
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 26 вересня завдали удару по Харкову. В результаті атаки пошкоджений автобус із пасажирами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Читайте також:

Обстріл Харкова 26 вересня

Терехов розповів, що близько 17:30 російські війська завдали удару БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова. 

Обстріл Харкова 26 вересня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Внаслідок обстрілу  пошкоджено муніципальний автобус із пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Удар по Харкову 26 вересня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки по місту.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, під час атаки 26 вересня окупанти також вдарили по торговельному центрі Харкова. Приліт зафіксовано по даху магазину меблів.

Крім того, РФ атакувала Харківщину під час евакуації. Поранено четверо поліцейських. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
