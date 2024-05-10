Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Удар по Харькову 8 мая — в Воздушных силах рассказали, почему не удается установить тип оружия arrow

Удар по Харькову 8 мая — в Воздушных силах рассказали, почему не удается установить тип оружия

10 мая 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Удар по Харькову 8 мая — в Воздушных силах рассказали, почему не удается установить тип оружия
Последствия обстрелов 8 мая. Фото: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что во время обстрела Харькова 8 мая было сложно сразу установить тип оружия, которое применили оккупанты. Причиной тому является то, что город находится довольно близко к границе с Россией и поэтому остается не так много времени для выявления воздушных целей.

Об этом спикер ВС ВСУ сказал в эфире телемарафона в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Обстрел Харькова 8 мая

"Харьков находится очень близко к границе с РФ и очень мало времени остается для выявления и обезвреживания воздушных угроз", — сказал Евлаш, объясняя причину.

Он добавил, что оккупанты атакуют Харьков преимущественно зенитными ракетными комплексами С-300, которые враг использует в качестве артиллерии.

"Воздушные силы используют все средства, обмениваются информацией с нашими партнерами по разведке, но, к сожалению, иногда противник может проводить коварные удары. Сейчас устанавливается тип. Наши партнеры из Научно-исследовательского центра должны установить официально, что именно это было за оружие и только тогда, наверное, можно будет сказать", — сказал Евлаш.

Напомним, ночью 8 мая РФ обстреляла Харьков беспилотниками. Впоследствии в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки.

Уже утром того же дня враг повторно ударил по городу. Под прицелом оказалась территория образовательного учреждения. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

война
Харьков
Харьковская область
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае