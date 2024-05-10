Удар по Харькову 8 мая — в Воздушных силах рассказали, почему не удается установить тип оружия

Последствия обстрелов 8 мая. Фото: Олег Синегубов

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что во время обстрела Харькова 8 мая было сложно сразу установить тип оружия, которое применили оккупанты. Причиной тому является то, что город находится довольно близко к границе с Россией и поэтому остается не так много времени для выявления воздушных целей.

Об этом спикер ВС ВСУ сказал в эфире телемарафона в пятницу, 10 мая.

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"Харьков находится очень близко к границе с РФ и очень мало времени остается для выявления и обезвреживания воздушных угроз", — сказал Евлаш, объясняя причину.

Он добавил, что оккупанты атакуют Харьков преимущественно зенитными ракетными комплексами С-300, которые враг использует в качестве артиллерии.

"Воздушные силы используют все средства, обмениваются информацией с нашими партнерами по разведке, но, к сожалению, иногда противник может проводить коварные удары. Сейчас устанавливается тип. Наши партнеры из Научно-исследовательского центра должны установить официально, что именно это было за оружие и только тогда, наверное, можно будет сказать", — сказал Евлаш.

Напомним, ночью 8 мая РФ обстреляла Харьков беспилотниками. Впоследствии в ОВА рассказали о последствиях ночной атаки.

Уже утром того же дня враг повторно ударил по городу. Под прицелом оказалась территория образовательного учреждения. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.