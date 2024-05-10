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Удар по Харкову 8 травня — у Повітряних силах розповіли, чому не вдається встановити тип зброї

10 травня 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Удар по Харкову 8 травня — у Повітряних силах розповіли, чому не вдається встановити тип зброї
Наслідки обстрілу 8 травня. Фото: Олег Синєгубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що під час обстрілу Харкова 8 травня було складно відразу встановити тип зброї, яку застосували окупанти. Причиною цього є те, що місто знаходиться доволі близько до кордону з Росією й тому залишається не так багато часу для виявлення повітряних цілей. 

Про це спікер ПС ЗСУ сказав у ефірі телемарафону у п'ятницю, 10 травня. 

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"Харків знаходиться дуже близько до кордону з РФ і дуже мало залишається часу для виявлення та знешкодження повітряних загроз", — сказав Євлаш, пояснюючи причину. 

Він додав, що окупанти атакують Харків переважно зенітними ракетними комплексами С-300, які ворог використовує у ролі артилерії. 

"Повітряні сили використовують всі засоби, обмінюються інформацією з нашими партнерами стосовно розвідки, але, на жаль, інколи противник може проводити підступні удари. Наразі встановлюється тип. Наші партнери з Науково-дослідницького центру мають встановити офіційно, що саме була це за зброя і лише тоді напевне можна буде сказати", — сказав Євлаш. 

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ обстріляла Харків безпілотниками. Згодом у ОВА розповіли про наслідки нічної атаки. 

Вже вранці того ж дня ворог повторно вдарив по місту. Під прицілом опинилася  територія освітньої установи. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких — четверо дітей. 

війна
Харків
Харківська область
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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