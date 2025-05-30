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Удар по Харькову и Харьковской области — среди пострадавших дети

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Дата публикации 30 мая 2025 04:13
Что известно о последствиях ночного обстрела Харькова и Чугуевской громады 30 мая 2025 года
Срочная новость

Ночью в пятницу, 30 мая, РФ атаковала ударными БпЛА Харьков и Чугуевскую громаду Харьковской области. В результате обстрела города получили повреждения коммунальное предприятие и жилые дома. В области пострадали по меньшей мере восемь человек, а в региональном центре — женщина, которая работала на предприятии.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Новость дополняется

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Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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