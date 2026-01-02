Удар по Харкову 2 січня — скільки людей постраждали

Наслідки удару по Харкову. Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок ракетної атаки вже відомо про 16 поранених. Одна людина перебуває у важкому стані.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п’ятницю, 2 січня.

Допис Ігора Терехова. Фото: скриншот

У якому стані постраждалі

"Вже 16 поранених, одна людина — у важкому стані", — йдеться в повідомленні.

За словами очільника місцевої ОВА Олега Синєгубова, до лікарні госпіталізували шістьох людей.

"Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у прилеглих будинках", — написав він.

Нагадаємо, раніше ми публікували фото масштабних руйнувань після удару по Харкову.

Крім того, повідомлялося, що одне з міст у Харківській області майже стерто з лиця землі.