Удар по Харкову 2 січня — скільки людей постраждали

Удар по Харкову — вже відомо про понад десяток постраждалих
У Харкові внаслідок ракетної атаки вже відомо про 16 поранених. Одна людина перебуває у важкому стані.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п’ятницю, 2 січня.
У якому стані постраждалі
"Вже 16 поранених, одна людина — у важкому стані", — йдеться в повідомленні.
За словами очільника місцевої ОВА Олега Синєгубова, до лікарні госпіталізували шістьох людей.
"Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у прилеглих будинках", — написав він.
