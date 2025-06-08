Удар по Харькову 7 июня — стало известно о смерти еще одного железнодорожника

Медик на месте обстрела. Фото иллюстративное: Telegram/Сергей Лысак

Вечером 7 июня россияне атаковали Харьков. В результате обстрела в больнице умер еще один железнодорожник — Владимир Ковтун.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

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Как отметил Перцовский, погибший Владимир Ковтун ушел на пенсию в 2022 году. До этого мужчина работал инструктором. Вечером, когда оккупанты атаковали Харьков, железнодорожник был рядом с местом обстрела.

"Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось — Владимир умер от полученных травм ночью в больнице. Поддерживаем близких, готовимся к прощанию", — написал Перцовский.

Сообщение Александра Перцовского. Фото: скриншот

Он добавил, что в больнице до сих пор остаются пострадавшие в результате обстрела. Некоторые из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за атаки по Харькову погибла руководительница детской железной дороги. Ее назначили на должность две недели назад.

Россияне обстреляли город 7 июня около 17:30. По Харькову выпустили управляемые авиационные бомбы.