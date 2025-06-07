Стало відомо, ким була загибла від удару по Харкову

Медики евакуйовують поранених. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 7 червня, завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинула молода жінка близько 30 років.

Про це розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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"Попередньо внаслідок атаки ми маємо одну загиблу, жінка близько 30 років і 11 поранених. Це люди переважно молодого віку", — сказав Забашта.

За його словами, всі постраждали були доправлені до лікарень, серед них є й тяжко поранені. Лікар сподівається, що зі всіма пацієнтами все буде добре, оскільки допомога була надана вчасно, на місці атаки працювали 16 бригад.

Він додав, що здебільшого постраждалі мають уламкові поранення, баротравми та переломи.

Що відомо про загиблу

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, загибла жінка була очільницею дитячої залізниці, яку призначили на посаду два тижні тому.

"Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, четверо залізничників поранено", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Перцовського

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили КАБами по Харкову, внаслідок чого є загибла та щонайменше 16 людей поранені.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни не мають успіхів на фронті, тому тероризують цивільне населення.