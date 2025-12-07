Удар России по Печенежской дамбе — в ВСУ объяснили ее значение

Последствия удара по дамбе. Фото: t.me/Tsaplienko

Российские оккупанты в воскресенье, 7 декабря, атаковали Печенежскую дамбу в Харьковской области. В ВСУ отреагировали и объяснили, какая сейчас важность объекта. В частности, воины понимали потенциальные риски.

Об этом сообщила пресс-служба 16-го армейского корпуса в Facebook.

Удар России по Печенежской дамбе — реакция ВСУ

В 16-м армейском корпусе отметили, что Печенежская дамба длительное время является объектом системных российских ударов. Противник пытается попасть по ней ударными дронами типа Shahed, авиабомбами КАБ, ракетами, "Молниями" и FPV-дронами.

В течение последних дней фиксировалось несколько попыток поражения этого участка. Например, позавчера российская ракета попала по дачному массиву рядом, в результате чего было разрушено более десяти домов.

"Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", — говорится в сообщении.

Украинские защитники накопили необходимые запасы материально-технических средств, поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на боевые действия.

Кроме того, Силы обороны Украины готовы быстро восстановить переправу. Известно, что для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам.

"Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины. Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I", — говорится в сообщении.

Удар оккупантов по дамбе — это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление. Такие действия захватчиков ставят под угрозу жизни тысяч гражданских, могут привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе, а также преследуют цель терроризирования населения.

Пост 16-го армейского корпуса. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, в результате чего прекратили движение по дорожному полотну.

Впоследствии на Харьковщине временно перекрыли движение на двух дорогах из-за российской атаки.