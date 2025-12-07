Відео
Головна Харків Удар по Печенізькій дамбі — у ЗСУ оцінили наслідки та важливість

Удар по Печенізькій дамбі — у ЗСУ оцінили наслідки та важливість

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 18:07
Удар Росії по Печенізькій дамбі — у ЗСУ пояснили її значення
Наслідки удару по дамбі. Фото: t.me/Tsaplienko

Російські окупанти у неділю, 7 грудня, атакували Печенізьку дамбу в Харківській області. У ЗСУ відреагували та пояснили, яка наразі важливість обʼєкта. Зокрема, воїни розуміли потенційні ризики.

Про це повідомила пресслужба 16-го армійського корпусу у Facebook.

Удар Росії по Печенізькій дамбі — реакція ЗСУ

У 16-му армійському корпусі зауважили, що Печенізька дамба тривалий час є обʼєктом системних російських ударів. Противник намагається влучити по ній ударними дронами типу Shahed, авіабомбами КАБ, ракетами, "Молніями" та FPV-дронами.

Упродовж останніх днів фіксувалося декілька спроб ураження цієї ділянки. Наприклад, позавчора російська ракета влучила по дачному масиву поруч, внаслідок чого було зруйновано понад десять будинків.

"Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування. Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику", — йдеться у повідомленні.

Українські захисники накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на бойові дії.

Крім того, Сили оборони України готові швидко відновити переправу. Відомо, що для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.

"Печенізька дамба — критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини. Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І", — йдеться у повідомленні.

Удар окупантів по дамбі — це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин. Такі дії загарбників ставлять під загрозу життя тисяч цивільних, можуть призвести до масштабного затоплення і техногенної катастрофи, а також переслідують мету тероризування населення.

null
Допис 16-го армійського корпусу. Фото: скриншот
null
Допис 16-го армійського корпусу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, внаслідок чого припинили рух по дорожньому полотну.

Згодом на Харківщині тимчасово перекрили рух на двох дорогах через російську атаку.

війна ЗСУ Харківська область обстріли дамба водосховище
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
