Удар по Харькову 1 ноября — сколько людей погибло и ранено

Удар по полиции в Харькове — в МВД заявили о погибшем
Российские захватчики в пятницу, 1 ноября, в очередной раз атаковали Харьков. В результате удара по месту нахождения правоохранителей один человек погиб, есть раненые.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.
Обстрел Харькова 1 ноября
"Один погибший и 26 раненых полицейских в Харькове в результате российского удара по месту дислокации правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок в прифронтовом регионе и заботятся о безопасности местных жителей", — говорится в сообщении.
К сожалению, среди раненых правоохранителей есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Также ранения получили по меньшей мере четыре гражданских.
Напомним, Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. В результате повреждены частные и многоквартирные дома.
Также сегодня вечером взрывы прогремели в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения дронов "шахед".
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