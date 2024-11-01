Удар по Харькову 1 ноября — сколько людей погибло и ранено

Разбор завалов. Фото: МВД

Российские захватчики в пятницу, 1 ноября, в очередной раз атаковали Харьков. В результате удара по месту нахождения правоохранителей один человек погиб, есть раненые.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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"Один погибший и 26 раненых полицейских в Харькове в результате российского удара по месту дислокации правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок в прифронтовом регионе и заботятся о безопасности местных жителей", — говорится в сообщении.

Раненый полицейский. Фото: МВД

К сожалению, среди раненых правоохранителей есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Также ранения получили по меньшей мере четыре гражданских.

Скриншот поста Клименко

Напомним, Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. В результате повреждены частные и многоквартирные дома.

Также сегодня вечером взрывы прогремели в Сумах. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения дронов "шахед".