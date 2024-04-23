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Удар по телебашне — в Харьковской ОГА показали ужасные последствия

23 апреля 2024 10:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Удар по телебашне — в Харьковской ОГА показали ужасные последствия
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в понедельник, 22 апреля, совершили ракетную атаку на телевизионную башню в Харькове, используя ракету типа Х-59. Обстрел привел к отключению цифрового телевидения в Харькове и близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 23 апреля.

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К моменту удара высота телебашни составляла 250 метров, но ракета попала на высоте примерно 140 метров, что повлекло повреждение технических помещений. Специалисты сейчас оценивают степень повреждения, нанесенного телевизионному оборудованию.

Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия удара по харьковской телебашне. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Синегубов заявил, что у жителей Харькова есть возможность подключения к кабельному и спутниковому телевидению. Радиосвязь, интернет и мобильная связь функционируют без перебоев.

Сообщение Олега Синегуба. Фото: скриншот
Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что 22 апреля, российские войска ударили по харьковской телебашне управляемой авиаракетой Х-59 "Гедзь". Погибших и пострадавших нет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по харьковской телебашне.

Харьков
Украина
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
Олег Синегубов
война в Украине

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