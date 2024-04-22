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У Харківській ОВА розповіли, куди влучили окупанти

22 квітня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській ОВА розповіли, куди влучили окупанти
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 22 квітня, завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що під час тривоги співробітники перебували в укритті. 

"На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", — наголосив він.

Очільник Харківської ОВА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Також російські окупанти протягом години завдали удари по трьох населеним пунктам Харківської області. Наразі відомо, що люди не постраждали.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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