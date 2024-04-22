У Харківській ОВА розповіли, куди влучили окупанти

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у понеділок, 22 квітня, завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що під час тривоги співробітники перебували в укритті.

"На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", — наголосив він.

Очільник Харківської ОВА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Також російські окупанти протягом години завдали удари по трьох населеним пунктам Харківської області. Наразі відомо, що люди не постраждали.