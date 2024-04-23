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Удар по телевежі — в Харківській ОДА показали жахливі наслідки

23 квітня 2024 10:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Удар по телевежі — в Харківській ОДА показали жахливі наслідки
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у понеділок, 22 квітня, здійснили ракетну атаку на телевізійну вежу в Харкові, використовуючи ракету типу Х-59. Обстріл призвів до відключення цифрового телебачення у Харкові та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 23 квітня. 

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До моменту удару висота телевежі становила 250 метрів, але ракета влучила на висоті приблизно 140 метрів, що спричинило пошкодження технічних приміщень. Спеціалісти зараз оцінюють ступінь пошкодження, завданого телевізійному обладнанню.

Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки удару по харківській телевежі. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Синєгубов заявив, що мешканці Харкова мають можливість підключення до кабельного та супутникового телебачення. Радіозв’язок, інтернет та мобільний зв’язок функціонують без перебоїв.

Допис Олега Синєгубов. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 22 квітня, російські війська ударили по харківській телевежі керованою авіаракетою Х-59 "Гедзь". Загиблих та постраждалих немає.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по харківській телевежі.

Харків
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Харківська ОДА
Олег Синєгубов
війна в Україні

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