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Главная Харьков Удар РФ КАБом по Харькову — количество пострадавших увеличилось

Удар РФ КАБом по Харькову — количество пострадавших увеличилось

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Дата публикации 24 июля 2025 16:29
Последствия удара по Харькову 24 июля - какие последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 24 июля, российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг по Харькову. Количество пострадавших в результате обстрела увеличилось.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Последствия удара по Харькову

"Количество пострадавших от обстрелов Харькова КАБами возросло до 37 человек", — говорится в его сообщении.

До этого мэр заявил, что в результате удара были повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства в Шевченковском и Холодногорском районах.

"Удар также оставил воронку на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 — повреждены. Разрушениям подвергся производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение", — добавил Терехов.

Терехов отметил, что рядом была электрическая подстанция, однако уточнил, что ее повреждения не критичны, и уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал кадры последствий атаки.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE показали фото с места обстрела.

Харьков обстрелы война в Украине війна пострадавшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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