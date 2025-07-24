Наслідки удару по Харкову 24 липня - які наслідки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 липня, російські війська вдарили двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг по Харкову. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилась.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Наслідки удару по Харкову

"Кількість постраждалих від обстрілами Харкова КАБами зросла до 37 людей", — говориться у його повідомленні.

До цього мер заявив, що внаслідок удару було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах.

"Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 — пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення", — додав Терехов.

Терехов зазначив, що поруч була електрична підстанція, проте уточнив, що її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав кадри наслідків атаки.

Крім того, журналісти Новини.LIVE показали фото з місця обстрілу.