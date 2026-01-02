Обстрел Харькова 2 января — из-под завалов извлекли тело ребенка

В Харькове из-под завалов достали тело ребенка
В Харькове из-под завалов достали тело ребенка. Российские оккупанты атаковали жилую застройку ракетами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 2 января.
Гибель ребенка в Харькове
"Только что под завалами найдено тело ребенка", — отметил Терехов.
По его словам, поисково-спасательная операция на месте российского обстрела продолжается.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что речь идет о маленьком мальчике. По факту совершения оккупантами военного преступления, повлекшего гибель человека, начато досудебное расследование.
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, в Харькове количество раненых возросло до 31. Россия разрушила торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на Харьков 2 января.
