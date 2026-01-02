Обстрел Харькова 2 января — из-под завалов извлекли тело ребенка

Разбор завалов в Харькове. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

В Харькове из-под завалов достали тело ребенка. Российские оккупанты атаковали жилую застройку ракетами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 2 января.

Гибель ребенка в Харькове

"Только что под завалами найдено тело ребенка", — отметил Терехов.

По его словам, поисково-спасательная операция на месте российского обстрела продолжается.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что речь идет о маленьком мальчике. По факту совершения оккупантами военного преступления, повлекшего гибель человека, начато досудебное расследование.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове количество раненых возросло до 31. Россия разрушила торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на Харьков 2 января.