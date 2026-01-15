Удар РФ по энергетике Харькова — Терехов назвал последствия
В Харькове в результате вражеского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. На месте уже задействованы аварийные службы и специалисты профильных служб.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, 15 января.
Удар по Харькову
По словам мэра, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно.
Терехов заверил, что власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов и сохранить контроль над ситуацией.
"Я верю в наших коммунальщиков и энергетиков — они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях", — отметил мэр.
По его словам, город был готов к различным сценариям чрезвычайных ситуаций, и сейчас все действия выполняются четко и ответственно.
Напомним, что ранее Игорь Терехов поручил передать опыт и помощь другим регионам из-за атак оккупантов на энергообъекты.
А также украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил мэра Харькова Игоря Терехова за надлежащий подход в организации работы энергосферы.
