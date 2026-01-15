Удар РФ по энергетике Харькова — Терехов назвал последствия

Последствия обстрела РФ энергетики. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Харькове в результате вражеского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. На месте уже задействованы аварийные службы и специалисты профильных служб.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, 15 января.

Реклама

Читайте также:

Пост Терехова. Фото: скриншот

Удар по Харькову

По словам мэра, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно.

Терехов заверил, что власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов и сохранить контроль над ситуацией.

"Я верю в наших коммунальщиков и энергетиков — они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях", — отметил мэр.

По его словам, город был готов к различным сценариям чрезвычайных ситуаций, и сейчас все действия выполняются четко и ответственно.

Напомним, что ранее Игорь Терехов поручил передать опыт и помощь другим регионам из-за атак оккупантов на энергообъекты.

А также украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил мэра Харькова Игоря Терехова за надлежащий подход в организации работы энергосферы.