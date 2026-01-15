Удар РФ по енергетиці Харкова —Терехов назвав наслідки

Наслідки обстрілу РФ енергетики. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. На місці вже задіяні аварійні служби та фахівці профільних служб.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, 15 січня.

Пост Терехова.

Удар по Харкові

За словами мера, штаб із подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює цілодобово.

Терехов запевнив, що влада робить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ударів і зберегти контроль над ситуацією.

"Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах", — зазначив мер.

За його словами, місто було готове до різних сценаріїв надзвичайних ситуацій, і зараз усі дії виконуються чітко та відповідально.

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов доручив передати досвід та допомогу іншим регіонам через атаки окупантвів на енергообʼєкти.

А також український лідер Володимир Зеленський подякував меру Харкова Ігорю Терехова за належний підхід в організації роботи енергосфери.