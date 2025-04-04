Количество пострадавших растет в результате атаки РФ на Харьков

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты дронами атаковали Харьков. Количество пострадавших в результате обстрела продолжает расти. Поэтому уже известно о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 4 апреля.

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По данным председателя ОВА, в результате вражеского обстрела Харькова в больнице умер 88-летний мужчина, который был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Следовательно, на момент публикации новости известно о 5 погибших и 32 раненых в результате обстрела Харькова.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков растет. В больнице умер 88-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким. На эту минуту, 5 человек погибли, 32 — ранены", — написал Синегубов.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что 3 апреля россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками, в результате чего пострадали мирные жители.

В частности, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что войска РФ существенно изменили тактику атак на Харьков. Сейчас оккупанты запускают сразу группы дронов.