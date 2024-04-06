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Удар РФ по Харькову — Терехов рассказал подробности последствий атаки на город

6 апреля 2024 06:45
обновлено: 06:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Удар РФ по Харькову — Терехов рассказал подробности последствий атаки на город
Работники ГСЧС разбирают завалы из-за атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате удара по Шевченковскому району города в ночь на субботу, 6 апреля, погибли шесть человек, а пострадали десять. Повреждены строения на территории жилой застройки.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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Детали ночного удара по Харькову 6 апреля

"В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро имеем 6 погибших и 10 раненых", — отметил Терехов.

По его словам, враг попал по жилой застройке, в результате чего повреждены по меньшей мере девять многоэтажных домов, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия — государство-террорист", — подчеркнул мэр города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Атака РФ на Харьков 6 апреля

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков происходила атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.

Добавим, что позже в полиции Харьковщины уточнили о восьми пострадавших от удара РФ. Кроме того, стражи порядка подробнее рассказали о повреждениях в городе и показали кадры последствий вражеской атаки.

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