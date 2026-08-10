В Харькове после удара по многоэтажному дому продолжаются поиски людей под завалами

Спасатели расчищают завалы в Харькове. Фото: ГСЧС

Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких сообщил, что в городе продолжается поисковая операция после российского удара по многоэтажному дому 9 августа. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом Богдан Гладких эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Российский обстрел Харькова

Вчера российские оккупанты в 06:58 нанесли удар тремя "Бандеролями" по Салтовскому району Харькова.

"Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоквартирный жилой дом на уровне 6–7 этажа. В результате этого попадания произошло обрушение квартир с 10-го по 6-й этаж. Сегодня утром мы только что вернулись с места попадания, поисково-спасательная операция продолжается, 37 человек пострадали, один человек, к сожалению, погиб", — говорит Гладких.

Обращений о пропавших без вести пока не поступало. В то же время часть квартир в доме оставалась пустой еще с начала полномасштабного вторжения, поэтому спасателям необходимо полностью разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет.

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Кроме того, в последнее время Россия применяет новые средства поражения против Харькова, в частности "Бандероли", реактивные дроны типа Shahed и другие БпЛА с реактивными двигателями.

Удар России по Харькову 9 августа

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, 9 августа Россия атаковала город, в результате чего пострадали многоэтажные дома в Салтовском районе. В частности, в одном из них разрушены несколько этажей.

Всего в Харькове зафиксировали три попадания. Кроме того, на момент удара не была объявлена воздушная тревога. Сейчас городские власти и военные выясняют, почему об опасности не удалось предупредить заранее.

В результате российского обстрела ранения получили 37 человек, еще один человек погиб. Известно, что шесть семей обратились с просьбой о расселении после атаки.