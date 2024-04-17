Удар РФ по нефтебазе в Харькове — как выглядит пострадавшая улица сейчас

Сгоревший дом. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики в феврале ударили по нефтебазе в Харькове, в результате чего разлилось топливо и вызвало пожар. Тогда пострадал Немышлянский район города, где погибли семь человек.

Как выглядит сейчас улица, где в результате вражеской атаки пылали дома, показали Новини.LIVE.

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С момента ужасающей трагедии в Немышлянском районе Харькова прошло уже два месяца.

Игрушки возле сгоревшего дома. Фото: Новини.LIVE

Однако на улице, где дотла сгорели 15 домов, до сих пор слышен запах гари.

Сгоревший дом. Фото: Новини.LIVE

К домам погибших жителей города харьковчане до сих пор приносят игрушки и цветы.

Игрушки возле сгоревшего дома. Фото: Новини.LIVE.

Что известно о трагедии

По словам мэра Игоря Терехова, из-за российской атаки 9 февраля разлилось топливо, площадь пожара составила 3700 кв. м.

Горящие дома в Харькове. Фото: Суспільне Харків

В результате атаки погибли семь жителей Харькова, из них трое — дети. Также были ранены 57 человек.

В одном из частных домов погибла целая семья: в коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Спасатели на месте пожара Фото: Новини.LIVE.

Как известно, это была прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья.

Сгоревший дом. Фото: Новини.LIVE.

Старшему сыну Алексею было семь лет, среднему Михаилу почти четыре. Самый маленький — Павел, которому было всего 10 месяцев.

Температура горения во время пожара была настолько высокой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

Напомним, в городе произошла утечка нефтепродуктов, нанесших значительный ущерб экологии региона. Их оценили в 30 млн. гривен.

Также мы писали, что концентрация нефтепродуктов в реках Харьковщины постепенно уменьшается. В ОВА не исключают возможность обновления загрязненной почвы для улучшения экологической ситуации.