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У Мінекології розповіли, яких збитків зазнала Харківщина після обстрілу нафтобази

15 лютого 2024 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Мінекології розповіли, яких збитків зазнала Харківщина після обстрілу нафтобази
Зруйнована нафтобаза в Харкові. Фото: t.me/synegubov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія атакувала Харківщину в п'ятницю, 9 лютого, внаслідок чого сталося влучання у нафтобазу. В місті стався витік нафтопродуктів, які завдали значних збитків екології регіону. Їх оцінили у 30 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону у четвер, 15 лютого.

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Стрілець зауважив, що витекло близько 3 тис. тонн нафти у річки Харківщини, серед яких Уди, Лопань, Немишля, Харків. Площа забруднення становить приблизно 780 тисяч кв. м. 

"Нафта забруднила ґрунти та водойми навколо влучання. Фахівці басейного управління водних ресурсів річки Сіверський Донець працюють на місці події. Зроблені додаткові загородження, щоб нафтова пляма не розповсюджувалася і не йшла далі за течією", — повідомив міністр.

У відомстві підрахували суму збитків, завданих області після удару росіян по нафтобазі. Наразі екологічні ушкодження оцінюють у 30 млн грн.

Нагадаємо, 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харків та Великий Бурлук.

Внаслідок ворожої атаки розлилось пальне, через що поширилась пожежа на 14 приватних будинків, її площа становила 3700 кв. м.

Місцева жителька Харкова Тетяна була однією з перших, хто викликав рятувальні служби на місце влучання. Жінка сказала, що бачила, як по вулиці текли нафтопродукти та відбулося загоряння.

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