Российская атака на Харьков 18 апреля — видео последствий обстрела

Работник ГСЧС Украины обследует дом в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий российской баллистической атаки, которую оккупанты совершили утром 18 апреля. В результате применения баллистического оружия с кассетными боеприпасами в городе есть разрушения многоквартирных домов и десятки раненых.

Видео опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Под ударом оказался Основянский район. Одна из ракет попала прямо в жилой квартал, среди многоквартирных домов, другая — в гражданское предприятие, после чего там вспыхнул пожар. Следователи предварительно установили, что Россия использовала по Харькову три крылатые ракеты типа "Искандер".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе немало разрушений. Хотя обследования до сих пор продолжаются, количество выявленных повреждений и разрушений катастрофическое.

Спасатель ГСЧС обследует поврежденное здание. Фото: ГСЧС Харьковской области

"Зона поражения — километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах — сплошные руины. На второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 частных домовладений. Общее количество выбитых окон превышает 5 тысяч, и обследования еще продолжаются — мы обнаруживаем новые повреждения каждый час. Коммуникации в рабочем состоянии", — сообщил Игорь Терехов.

Сколько пострадавших в Харькове от баллистического удара

По оперативным данным по состоянию на 12:40, в результате атаки один человек погиб, еще 98 пострадали. Часть из них имеет травмы и ранения, а у других диагностировали острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — шестеро детей: четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также двое парней — 8 и 17 лет.

Игорь Терехов отметил, что жертв могло быть в несколько раз больше, если бы атака была осуществлена на час позже, ведь большинство горожан в момент удара еще спали и находились дома.

"Кассетная начинка — это всегда о большой беде. Она не выбирает, кого поразить. И масштаб трагедии мог быть в десять раз больше, если бы враг ударил часом позже", — написал Терехов.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и сообщил, что происходит в Харькове после ракетного удара.

Также на российскую ракетную атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.