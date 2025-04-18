Обстріл Харкова 18 квітня — постраждало понад 80 людей

Наслідки обстрілу у Харкову. Фото: ДСНС

Російські війська 18 квітня завдали по Харкову удару трьома ракетами "Іскандер". Внаслідок цього постраждало понад 80 людей. Зараз в місті ліквідовують наслідки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Ракетний удар по Харкову 18 квітня

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ракетного удару по місту постраждало 87 людей. 17 людей госпіталізовано, серед них — 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула.

Через ворожий удар в Основʼянському районі Харкові постраждало щонайменше 15 житлових будинків та інша інфраструктура, зокрема, школа. Будівля має значні пошкодження: вибиті всі вікна, частково зруйновані стіни, всередині — понівечені меблі та уламки.

Наразі комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки удару.

Фахівці прибирають скляні уламки та закривають вибиті вікна плитами ОСБ.

Нагадаємо, близько 05:30 18 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Незадовго стало відомо, що російські окупанти випустили по місту три особливо небезпечні ракети типу "Іскандер".

На атаку відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія розпочала Страсну пʼятницю черговим терором.