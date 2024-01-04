Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Университет в Харькове из-за обстрелов остался почти без окон arrow

Университет в Харькове из-за обстрелов остался почти без окон

4 января 2024 08:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Университет в Харькове из-за обстрелов остался почти без окон
Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате обстрела Харькова в городе поврежден национальный университет радиоэлектроники. Корпусы учебного заведения остались почти без 500 окон.

Об этом сообщили в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ).

Читайте также:

Обстрелы Харькова: как   пострадал университет  

В университете рассказали, что в результате ракетных обстрелов Харькова 2 января здания учебного заведения остались почти без 500 окон.  

  • Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
  • Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
  • Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
1/3 _ 3

"Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпуса, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь — множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон — около 500 пустых оконных стекол", — говорится в сообщении.

null

     

Об обстрелах также рассказал один из преподавателей университета Кирилл Хрусталев.

"Утро 2 января в Харькове началось со взрывов. Значительные разрушения получил центр города, и один из ракетных ударов произошел недалеко от Харьковского национального университета радиоэлектроники. В корпусах взрывной волной выбито около 500 окон" , — говорится в сообщении.

null

Напомним, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.

Затем в прокуратуре показали последствия попадания вражеской ракеты в школу в Харькове и задокументировали военные преступления РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме