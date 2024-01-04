Университет в Харькове из-за обстрелов остался почти без окон
В результате обстрела Харькова в городе поврежден национальный университет радиоэлектроники. Корпусы учебного заведения остались почти без 500 окон.
Об этом сообщили в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ).
Обстрелы Харькова: как пострадал университет
В университете рассказали, что в результате ракетных обстрелов Харькова 2 января здания учебного заведения остались почти без 500 окон.
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Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
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Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
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Поврежден университет в Харькове в результате обстрелов. Фото: ХНУРЭ
"Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпуса, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь — множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон — около 500 пустых оконных стекол", — говорится в сообщении.
Об обстрелах также рассказал один из преподавателей университета Кирилл Хрусталев.
"Утро 2 января в Харькове началось со взрывов. Значительные разрушения получил центр города, и один из ракетных ударов произошел недалеко от Харьковского национального университета радиоэлектроники. В корпусах взрывной волной выбито около 500 окон" , — говорится в сообщении.
Напомним, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.
Затем в прокуратуре показали последствия попадания вражеской ракеты в школу в Харькове и задокументировали военные преступления РФ.
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