Образовалась семиметровая воронка: детали обстрела Харьковской области

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сегодня, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харьковской области. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

Об этом сообщают начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и Офис генпрокурора.

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Обстрел Холодногорского района

По словам Болвинова, в результате российского обстрела повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Он отметил, что враг снова калечит гражданских.

"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К", — рассказал Болвинов.

Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.

Правоохранитель на месте обстрела. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Другие атаки оккупантов

"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В Офис генпрокурора рассказали, что около 11:00 оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района. По предварительной информации, враг использовал артиллерию. В результате атаки РФ получил ранение мирный мужчина. Противник повредил автомобиль.

Около 11:00 оккупанты также атаковали пгт Казачья Лопань. Они повредили жилые дома и киоски.

"Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи с. Стрелечья. Предварительно, ПТКРом. По состоянию на сейчас известно о двух погибших — мужчина и женщина. Получил ранения 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль в Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате этого есть раненые.

Также мы писали, что за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.