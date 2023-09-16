Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Образовалась семиметровая воронка: детали обстрела Харьковской области arrow

Образовалась семиметровая воронка: детали обстрела Харьковской области

16 сентября 2023 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Образовалась семиметровая воронка: детали обстрела Харьковской области
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харьковской области. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

Об этом сообщают начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и Офис генпрокурора.

Читайте также:

Обстрел Холодногорского района

По словам Болвинова, в результате российского обстрела повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Он отметил, что враг снова калечит гражданских.

"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К", — рассказал Болвинов.

Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.

Правоохранитель на месте обстрела Харьковской области
Правоохранитель на месте обстрела. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
null
Пост Болвинова. Фото: скриншот

Другие атаки оккупантов

"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В Офис генпрокурора рассказали, что около 11:00 оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района. По предварительной информации, враг использовал артиллерию. В результате атаки РФ получил ранение мирный мужчина. Противник повредил автомобиль.

Около 11:00 оккупанты также атаковали пгт Казачья Лопань. Они повредили жилые дома и киоски.

"Также сегодня российская армия обстреляла автомобиль на дороге вблизи с. Стрелечья. Предварительно, ПТКРом. По состоянию на сейчас известно о двух погибших — мужчина и женщина. Получил ранения 73-летний гражданский мужчина. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль в Харьковской области
Поврежденный автомобиль в Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате этого есть раненые.

Также мы писали, что за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз