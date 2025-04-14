Обстрелы Харьковской области 13 и 14 апреля — фото последствий

Работник ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня утром, 14 апреля, российский дрон попал в складское помещение частного предприятия в Харькове. В результате удара возник масштабный пожар - огонь охватил более 1600 квадратных метров. Мощная взрывная волна повредила четыре частных дома вблизи места попадания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Спасатель. Фото: ГСЧС Харьковщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

По данным спасателей, на месте происшествия работало 70 сотрудников ГСЧС. Кроме того, было привлечено 16 единиц техники, пиротехническое подразделение, пожарный поезд и коммунальные службы города.

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Пожар удалось локализовать, продолжается ликвидация и разбор завалов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожарная техника. Фото: ГСЧС Харьковщины

Тушение пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области в результате российской атаки погибли четыре человека

Однако другие районы Харьковской области не обошлись без трагедий. В результате обстрелов, совершенных в течение суток, погибли четыре человека, еще один человек получил ранения. Полиция задокументировала последствия этих атак как военные преступления Российской Федерации.

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Напомним, в Купянске в Харьковской области вспыхнули квартиры в многоэтажке от российской атаки.

Также в Харьковской ОВА назвали последствия от российской атаки в течение суток.

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