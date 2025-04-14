Обстріли Харківської області 13 та 14 квітня — фото наслідків

Працівник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні зранку, 14 квітня, російський дрон влучив у складське приміщення приватного підприємства в Харкові. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа — вогонь охопив понад 1600 квадратних метрів. Потужна вибухова хвиля пошкодила чотири приватні будинки поблизу місця влучання.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Рятувальник. Фото: ДСНС Харківщини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

За даними рятувальників, на місці події працювало 70 співробітників ДСНС. Крім того, було залучено 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.

Пожежу вдалося локалізувати, триває ліквідація та розбір завалів. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежна техніка. Фото: ДСНС Харківщини

Гасіння пожежі в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області внаслідок російської атаки загинуло четверо осіб

Однак інші райони Харківської області не обійшлися без трагедій. Унаслідок обстрілів, здійснених протягом доби, загинули четверо людей, ще один чоловік отримав поранення. Поліція задокументувала наслідки цих атак як воєнні злочини Російської Федерації.

Нагадаємо, у Куп'янську в Харківській області спалахнули квартири у багатоповерхівці від російської атаки.

Також у Харківській ОВА назвали наслідки від російської атаки впродовж доби.