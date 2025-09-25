На Харьковщине в результате атаки дрона 25 сентября погиб мужчина

Тушение пожара после дроновой атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 25 сентября российские войска в очередной раз атаковали беспилотниками Украину. Ударные дроны взорвались на территории коммунального предприятия в прифронтовом поселке Приколотное Ольховатской громады Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате удара было разрушено административное здание и возник масштабный пожар. На месте погиб 59-летний мужчина.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Руины предприятия. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожар и руины предприятия. Фото: ГСЧС Харьковщины

Ликвидацией последствий занимались 10 спасателей и три единицы техники.

Напомним, вчера, в ночь на 24 сентября, российские войска атаковали дронами гражданских в Харьковской области.

В результате атаки на Харьковщине 24 сентября возникли сильные пожары, также травмы различной степени тяжести получили гражданские.