Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Харьков В ГСЧС показали последствия атаки России по Харьковской области

В ГСЧС показали последствия атаки России по Харьковской области

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:37
На Харьковщине в результате атаки дрона 25 сентября погиб мужчина
Тушение пожара после дроновой атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 25 сентября российские войска в очередной раз атаковали беспилотниками Украину. Ударные дроны взорвались на территории коммунального предприятия в прифронтовом поселке Приколотное Ольховатской громады Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

На Харьковщине возник масштабный пожар в результате дроновой атаки

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате удара было разрушено административное здание и возник масштабный пожар. На месте погиб 59-летний мужчина.

Дронова атака Харківщини
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области
Атаки на Харківщину
Руины предприятия. Фото: ГСЧС Харьковщины
Харківська область обстріли
Пожар и руины предприятия. Фото: ГСЧС Харьковщины

Ликвидацией последствий занимались 10 спасателей и три единицы техники.

Напомним, вчера, в ночь на 24 сентября, российские войска атаковали дронами гражданских в Харьковской области.

В результате атаки на Харьковщине 24 сентября возникли сильные пожары, также травмы различной степени тяжести получили гражданские.

смерть Харьков пожар ГСЧС Харьковская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации