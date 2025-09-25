На Харьковщине в результате атаки дрона 25 сентября погиб мужчина

В ГСЧС показали последствия атаки России по Харьковской области
В ночь на 25 сентября российские войска в очередной раз атаковали беспилотниками Украину. Ударные дроны взорвались на территории коммунального предприятия в прифронтовом поселке Приколотное Ольховатской громады Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На Харьковщине возник масштабный пожар в результате дроновой атаки
Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате удара было разрушено административное здание и возник масштабный пожар. На месте погиб 59-летний мужчина.
Ликвидацией последствий занимались 10 спасателей и три единицы техники.
Напомним, вчера, в ночь на 24 сентября, российские войска атаковали дронами гражданских в Харьковской области.
В результате атаки на Харьковщине 24 сентября возникли сильные пожары, также травмы различной степени тяжести получили гражданские.
