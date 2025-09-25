На Харківщині внаслідок атаки дрона 25 вересня загинув чоловік

Гасіння пожежі після дронової атаки. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 25 вересня російські війська вкотре атакували безпілотниками Україну. Ударні дрони вибухнули на території комунального підприємства у прифронтовому селищі Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

На Харківщині виникла масштабна пожежа внаслідок дронової атаки

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок удару було зруйновано адміністративну будівлю та виникла масштабна пожежа. На місці загинув 59-річний чоловік.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Руїни підприємства. Фото: ДСНС Харківщини

Пожежа та руїни. Фото: ДСНС Харківщини

Ліквідацією наслідків займалися 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора, у ніч проти 24 вересня, російські війська атакували дронами цивільних в Харківській області.

Внаслідок атаки на Харківщині 24 вересня виникли сильні пожежі, також травми різного ступеня важкості отримали цивільні.