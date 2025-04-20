На Пасху в Харьковском Экопарке выпустили на волю более 100 диких животных

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

На Пасху, 20 апреля, в Харьковском Экопарке выпустили на волю более ста диких животных. В частности, речь идет о белках, кабанах, черепахах и утках.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дикие животные на свободе

Животных спасли волонтеры и неравнодушные украинцы из разных регионов страны. После лечения и реабилитации в Центре спасения "Добрый дом" Фельдман Экопарк, они полностью выздоровели.

С наступлением теплого времени года их выпустили на волю, даря шанс на новую жизнь.

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Директор Экопарка Иван Достов говорит, что команда спасателей часто покупает животных у браконьеров под видом обычных покупателей. Впоследствии их возвращают на волю.

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

"Черепах, которых выпустили, привезли из Купянска, Чугуева и других регионов. Часто их оставляют те, кто выезжает с прифронтовых территорий. Но теперь у них снова есть дом — там, где их место", — рассказал Достов.

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Харьковский Экопарк. Фото: Новини.LIVE

По его словам, подобные акции стали уже традицией.

Напомним, в конце марта в Фельдман Экопарке Харькова на волю выпустили 170 спасенных птиц.

А 3 марта российские оккупанты нанесли удар по Экопарку. В результате вражеской атаки были разрушения вольеров и погибшие животные.