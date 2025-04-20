На Великдень у Харківському Екопарку випустили на волю понад 100 диких тварин

В Екопарку Харкова випустили на волю понад сто тварин — відео
На Великдень, 20 квітня, у Харківському Екопарку випустили на волю понад сто диких тварин. Зокрема, йдеться про білок, кабанів, черепах та качок.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Дикі тварини на волі
Тварин врятували волонтери та небайдужі українці з різних регіонів країни. Після лікування та реабілітації в Центрі порятунку "Добрий дім" Фельдман Екопарку, вони повністю одужали.
З настанням теплої пори року їх випустили на волю, даруючи шанс на нове життя.
Директор Екопарку Іван Достов каже, що команда рятівників часто купує тварин у браконьєрів під виглядом звичайних покупців. Згодом їх повертають на волю.
"Черепах, яких випустили, привезли з Куп’янська, Чугуєва та інших регіонів. Часто їх залишають ті, хто виїжджає з прифронтових територій. Але тепер у них знову є дім — там, де їхнє місце", — розповів Достов.
За його словами, подібні акції стали вже традицією.
Нагадаємо, наприкінці березня у Фельдман Екопарку Харкова на волю випустили 170 врятованих птахів.
А 3 березня російські окупанти завдали удару по Екопарку. Внаслідок ворожої атаки були руйнування вольєрів та загиблі тварини.
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