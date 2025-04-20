На Великдень у Харківському Екопарку випустили на волю понад 100 диких тварин

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

На Великдень, 20 квітня, у Харківському Екопарку випустили на волю понад сто диких тварин. Зокрема, йдеться про білок, кабанів, черепах та качок.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Дикі тварини на волі

Тварин врятували волонтери та небайдужі українці з різних регіонів країни. Після лікування та реабілітації в Центрі порятунку "Добрий дім" Фельдман Екопарку, вони повністю одужали.

З настанням теплої пори року їх випустили на волю, даруючи шанс на нове життя.

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

Директор Екопарку Іван Достов каже, що команда рятівників часто купує тварин у браконьєрів під виглядом звичайних покупців. Згодом їх повертають на волю.

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

"Черепах, яких випустили, привезли з Куп’янська, Чугуєва та інших регіонів. Часто їх залишають ті, хто виїжджає з прифронтових територій. Але тепер у них знову є дім — там, де їхнє місце", — розповів Достов.

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

Харківський Екопарк. Фото: Новини.LIVE

За його словами, подібні акції стали вже традицією.

Нагадаємо, наприкінці березня у Фельдман Екопарку Харкова на волю випустили 170 врятованих птахів.

А 3 березня російські окупанти завдали удару по Екопарку. Внаслідок ворожої атаки були руйнування вольєрів та загиблі тварини.