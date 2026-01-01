Видео
Главная Харьков В Фельдман Экопарк показали последствия обстрела — видео

В Фельдман Экопарк показали последствия обстрела — видео

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:30
Россия обстреляла Фельдман Экопарк под Харьковом 1 января — какие последствия
Последствия российского обстрела Фельдман Экопарк под Харьковом. Фото: "Укринформ"

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Фельдман Экопарк под Харьковом 1 января. Захватчики били управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщила пресс-служба Фельдман Экопарк в Facebook.

Читайте также:

Удар России по Фельдман Экопарк 1 января

В результате российского обстрела разрушениям подверглось помещение зимнего птичника, дома хищников и расположенные рядом вольеры, среди которых есть те, которые недавно были восстановлены после предыдущих атак оккупантов. Ранения получила волонтер, которая работала в птичнике. Сейчас она находится в больнице.

Удар Росії по Фельдман Екопарк 1 січня
Обстрел Фельдман Экопарк. Фото: "Укринформ"
Російський обстріл Фельдман Екопарку 1 січня
Спасение птиц. Фото: "Укринформ"

"Погибло много птиц, их количество уточняется. Также ранения получили львы, состояние тигров неизвестно — они спрятались в полуразрушенных помещениях. Специалисты ожидают новое ружье с седативным препаратом, чтобы их усыпить и переместить в другое помещение, поскольку все необходимое оборудование было в разрушенном здании и пока недоступно", — говорится в сообщении.

Російська атака на Фельдман Екопарк 1 січня
Последствия российского обстрела. Фото: "Укринформ"
Обстріл Фельдман Екопарку 1 січня
Удар России по Фельдман Экопарк. Фото: "Укринформ"

Сейчас продолжается операция по спасению животных, а размеры нанесенного ущерба — уточняются.

Атака окупантів на Фельдман Екопарк 1 січня
Последствия удара России по Фельдман Экопарк. Фото: "Укринформ"

Напомним, 1 января российские оккупанты нанесли удар по экопарку под Харьковом. Состояние раненого волонтера оценивают как стабильное.

А 3 марта 2025 года российская армия также атаковала Фельдман Экопарк. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

война Харьков животные обстрелы оккупанты Экопарк
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
