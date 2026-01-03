Видео
В Фельдман Экопарке отреагировали на обвинения после обстрела

В Фельдман Экопарке отреагировали на обвинения после обстрела

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 17:43
После удара по Харькову 1 января Фельдман Экопарк заявил и безосновательные обвинения
Последствия удара КАБ по территории экопарка. Фото: Укринформ

Под Харьковом 1 января российские оккупанты жестоко атаковали известный социально-гуманитарный мультикомплекс Фельдман Экопарк. Сотрудники ликвидировали последствия обстрела, однако столкнулись с критикой из-за якобы "жестокого обращения с животными". Руководитель Экопарка Фельдмана Иван Достов ответил на обвинения, подчеркнув, что сотрудники спасали, а вред наносит исключительно агрессор.

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook Фельдман Экопарк.

Читайте также:

Атака РФ на Фельдман Экопарк

Достов подчеркнул, что в момент, когда Харьков и вся страна ликвидируют последствия обстрелов, часть так называемых "псевдозащитников" использует трагедию для хайпа и безответственных заявлений.

Он акцентировал, что вместо помощи пострадавшим животным и людям, отдельные активисты пытаются расшатать ситуацию и посеять внутренний раскол — именно то, чего хочет враг.

"Тяжелые времена для Фельдман Экопарка, для Харьковщины, для всего государства. Мы чувствуем поддержку волонтеров, неравнодушных людей. Но есть и те, кто на этой ситуации хайпуют и защищают свои амбициозные какие-то непонятные планы. Псевдозащитники, которые кричат, что мы нарушаем правила содержания животных. Именно такие действия сеют раскол в государстве и дестабилизируют ситуацию", — сказал Достов.

В экопарке отмечают, что ликвидация последствий варварских действий врага — это их почти ежедневная работа. Сотрудники самостоятельно разбирают завалы, переселяют спасенных птиц и работают над восстановлением разрушенных объектов. Иногда работают круглосуточно, чтобы спасти своих подопечных и оказать всю необходимую помощь.

"Единство и человечность — наше главное оружие. Это, что находится позади меня, эти здания, которые были разрушены, мы точно отстроим. Но я вам обещаю, что Фельдман Экопарк останется с харьковчанами, а харьковчане останутся с Фельдман Экопарком", — подчеркнул он.

Напомним, после атаки 1 января президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова обратилась в полицию с заявлением о якобы "жестоком обращении с животными" на территории экопарка. В заявлении и публичных комментариях Суркова даже не упоминает российский удар по гражданскому объекту, который и привел к гибели птиц.

Как мы ранее сообщали, во время атаки на Фельдман Экопарк под Харьковом ранения получила волонтер.

Позже в экопарке показали фото и видео последствий варварской атаки оккупантов.

Харьков Александр Фельдман обвинение атака Экопарк
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
