Після удару по Харкову 1 січня Фельдман Екопарк заявив та безпідставні звинувачення

Наслідки удару КАБ по території екопарку. Фото: Укрінформ

Під Харковом 1 січня російські окупанти жорстоко атакували відомий соціально-гуманітарний мультикомплекс Фельдман Екопарк. Співробітники ліквідовували наслідки обстрілу, проте стикнулись з критикою через нібито "жорстоке поводження з тваринами". Керівник Екопарку Фельдмана Іван Достов відповів на звинувачення, наголосивши, що співробітники рятували, а шкоди завдає виключно агресор.

Про це він заявив у відеозверненні у Facebook Фельдман Екопарку.

Атака РФ на Фельдман Екопарк

Достов підкреслив, що в момент, коли Харків і вся країна ліквідовують наслідки обстрілів, частина так званих "псевдозахисників" використовує трагедію для хайпу й безвідповідальних заяв.

Він акцентував, що замість допомоги постраждалим тваринам і людям, окремі активісти намагаються розхитати ситуацію та посіяти внутрішній розкол — саме те, чого прагне ворог.

"Важкі часи для Фельдман Екопарку, для Харківщини, для всієї держави. Ми відчуваємо підтримку волонтерів, небайдужих людей. Але є і ті, хто на цій ситуації хайпують та захищають свої амбіційні якісь незрозумілі плани. Псевдозахисники, які кричать, що ми порушуємо правила утримання тварин. Саме такі дії сіють розкол у державі і дестабілізують ситуацію", — сказав Достов.

В екопарку наголошують, що ліквідація наслідків варварській дій ворога — це їхня майже щоденна робота. Співробітники самотужки розбирають завали, переселяють врятованих птахів і працюють над відновленням зруйнованих об’єктів. Іноді працюють цілодобово, щоб врятувати своїх підопічних і надати всю необхідну допомогу.

"Єдність і людяність – наша головна зброя. Це, що знаходиться позаду мене, ці будівлі, які були зруйновані, ми точно відбудуємо. Але я вам обіцяю, що Фельдман Екопарк залишиться з харків’янами, а харків’яни залишаться з Фельдман Екопарком", — підкреслив він.

Нагадаємо, після атаки 1 січня президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова звернулася до поліції із заявою про нібито "жорстоке поводження з тваринами" на території екопарку. У заяві та публічних коментарях Суркова навіть не згадує російський удар по цивільному об’єкту, який і призвів до загибелі птахів.

Як ми раніше повідомляли, під час атаки на Фельдман Екопарк під Харковом поранення отримала волонтерка.

Пізніше у екопарку показали фото і відео наслідків варварської атаки окупантів.