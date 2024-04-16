Будет ли Россия наступать на Харьков 2024 – в ГУР ответили

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Харьков ежедневно страдает от вражеских российских обстрелов с неба. Ракеты разрушают инфраструктуру и жилые дома. Хуже всего — забирают жизни гражданских. И столь интенсивные ракетные атаки на город наталкивают на мысль, что россияне снова готовятся истощить население и взять город.

Уйдут ли они в наступление, Новини.LIVE узнало у представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова.

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Наступление на Харьков

"Если говорить о Харькове, то понятно, что пограничные украинские города наиболее уязвимы для российских террористических ракетных ударов. Ибо речь идет о досягаемости комплексов С-300. Запасов ракет к этим системам у противника еще остается много. Пока о существенных изменениях по наземной операции речь не идет, ситуация отслеживается. Происходят параллельные меры, укрепление границы. Работа ведется", — сказал Юсов.

Он не раз заявлял, что Украину ждут непростые месяцы. Однако во время разговора он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году, аннексии Крыма, полномасштабного вторжения, легких времен у нас не было.

"Поэтому понятно, что пока продолжается эта геноцидная война против Украины, у нас будут непростые времена. Но то, что произошло в феврале 2022 года — в факте полномасштабного вторжения — оно не может состояться по определению, потому что эта война уже продолжается. Украина владеет ситуацией, учитывает всю необходимую информацию, которую получает разными путями и инструментами. Военно-политическое руководство государства готовит соответствующие сценарии для всех моментов развития ситуации", — подытожил Юсов.

Напомним, в течение 14 апреля россияне обстреляли из разного типа вооружения 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

С утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.