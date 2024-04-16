Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В ГУР сделали заявление о наступлении России на Харьков — к чему готовятся ВСУ arrow

В ГУР сделали заявление о наступлении России на Харьков — к чему готовятся ВСУ

16 апреля 2024 15:31
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Будет ли Россия наступать на Харьков 2024 – в ГУР ответили
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Харьков ежедневно страдает от вражеских российских обстрелов с неба. Ракеты разрушают инфраструктуру и жилые дома. Хуже всего — забирают жизни гражданских. И столь интенсивные ракетные атаки на город наталкивают на мысль, что россияне снова готовятся истощить население и взять город. 

Уйдут ли они в наступление, Новини.LIVE узнало у представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова.

Читайте также:

Наступление на Харьков

"Если говорить о Харькове, то понятно, что пограничные украинские города наиболее уязвимы для российских террористических ракетных ударов. Ибо речь идет о досягаемости комплексов С-300. Запасов ракет к этим системам у противника еще остается много. Пока о существенных изменениях по наземной операции речь не идет, ситуация отслеживается. Происходят параллельные меры, укрепление границы. Работа ведется", — сказал Юсов.

Он не раз заявлял, что Украину ждут непростые месяцы. Однако во время разговора он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году, аннексии Крыма, полномасштабного вторжения, легких времен у нас не было.

"Поэтому понятно, что пока продолжается эта геноцидная война против Украины, у нас будут непростые времена. Но то, что произошло в феврале 2022 года — в факте полномасштабного вторжения — оно не может состояться по определению, потому что эта война уже продолжается. Украина владеет ситуацией, учитывает всю необходимую информацию, которую получает разными путями и инструментами. Военно-политическое руководство государства готовит соответствующие сценарии для всех моментов развития ситуации", — подытожил Юсов.

Напомним, в течение 14 апреля россияне обстреляли из разного типа вооружения 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

С утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.

Киев
война
Минобороны
Харьков
Андрей Юсов
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю