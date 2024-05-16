В ISW назвали последствия запрета Запада на удары ВСУ по российским территориям

Украинские артиллеристы. Фото: ВСУ

Российские войска продолжают новое наступление на Харьковском направлении. В то же время действия украинских сил ограничены из-за запрета Запада использовать предоставленное вооружение по территории РФ.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Запад запретил использовать вооружение на территории России

По мнению аналитиков, россияне продвинулись на восемь километров в северной части Харьковской области. В то же время они могут наносить удары с артиллерии по украинским оборонным позициям вблизи границы.

"Западные запреты на использование предоставленных Западом систем вооружения для нанесения ударов по тыловым российским районам по ту сторону границы делают потенциальные стационарные украинские оборонные позиции вблизи международной границы уязвимыми и, возможно, беззащитными", — говорится в сводке.

Так, с начала наступления 10 мая российские войска смогли добиться тактических успехов на севере области в районах, где украинские войска целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий. Сейчас они предпочитают создание "буферной зоны", а не глубокое проникновение на территории региона.

Карта наступательных действий россиян. Фото: ISW

Также аналитики писали, что российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.

Кроме того, по данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.