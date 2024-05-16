В ISW назвали наслідки заборони Заходу ударів ЗСУ по російських територіях

Українські артилеристи. Фото: ЗСУ

Російські війська продовжують новий наступ на Харківському напрямку. Водночас дії українських сил обмежені через заборону Заходу використовувати надане озброєння по території РФ.

Про це повідомляє ISW.

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На думку аналітиків, росіяни просунулися на вісім кілометрів у північній частині Харківської області. Водночас вони мають змогу завдавати ударів з артилерії по українських оборонних позиціях поблизу кордону.

"Західні заборони на використання наданих Заходом систем озброєння для завдання ударів по тилових російських районах по той бік кордону роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції поблизу міжнародного кордону вразливими і, можливо, беззахисними", — йдеться у зведенні.

Так, від початку наступу 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній. Наразі вони віддають перевагу створенню "буферної зони", а не глибокому проникненню на території регіону.

Карта наступальних дій росіян. Фото: ISW

Також аналітики писали, що російські війська змогли просунутися у Харківській області під час нового наступу приблизно на вісім кілометрів. Однак наразі темп їхньої операції знижується.

Крім того, за даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.