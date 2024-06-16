Восстановили утраченные позиции — ВСУ имеют успехи на Харьковщине

Украинские военные. Фото: Генштаб

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники имеют там успех и вытесняют врага с территорий.

Об этом пишет ISW.

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Ситуация на Харьковском направлении

Так, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции севернее Харькова и начать контратаку к юго-востоку от села Глубокое.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские СМИ писали о контратаке ВСУ вокруг населённого пункта.

Таким образом, украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по оккупантам на Харьковском направлении, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.

Также мы писали, что украинские войска и выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине.