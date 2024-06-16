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В ISW заявили об успехах ВСУ на Харьковском направлении

16 июня 2024 22:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Восстановили утраченные позиции — ВСУ имеют успехи на Харьковщине
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники имеют там успех и вытесняют врага с территорий.

Об этом пишет ISW.

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Ситуация на Харьковском направлении

Так, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции севернее Харькова и начать контратаку к юго-востоку от села Глубокое.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские СМИ писали о контратаке ВСУ вокруг населённого пункта.

Таким образом, украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.

что происходит на Харьковщине по состоянию на 16 июня
Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по оккупантам на Харьковском направлении, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.

Также мы писали, что украинские войска и выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине.

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оккупанты
фронт
Харьковская область
наступление
война в Украине
ВСУ

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