Восстановили утраченные позиции — ВСУ имеют успехи на Харьковщине

В ISW заявили об успехах ВСУ на Харьковском направлении
Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники имеют там успех и вытесняют врага с территорий.
Об этом пишет ISW.
Ситуация на Харьковском направлении
Так, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции севернее Харькова и начать контратаку к юго-востоку от села Глубокое.
Аналитики Института изучения войны отметили, что российские СМИ писали о контратаке ВСУ вокруг населённого пункта.
Таким образом, украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой открыли огонь по оккупантам на Харьковском направлении, чтобы остановить их продвижение. Получив ранения, россияне вынуждены были отступить.
Также мы писали, что украинские войска и выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине.
Читайте Новини.LIVE!