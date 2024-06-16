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В ISW заявили про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку

16 червня 2024 22:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відновили втрачені позиції — ЗСУ мають успіхи на Харківщині
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Водночас українські захисники мають там успіх та витісняють ворога з територій.

Про це пише ISW.

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Так, українським військам вдалося відновити втрачені позиції на північ від Харкова й розпочати контратаку на південний схід від села Глибоке. 

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські ЗМІ писали про контратаку ЗСУ навколо населеного пункту.

Таким чином українські контратаки ускладнюють ситуацію для окупантів у цьому районі.

що відбувається на Харківщині станом на 16 червня
Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової відкрили вогонь по окупантах на Харківському напрямку, аби зупинити їх просування. Отримавши поранення, росіяни змушені були відступити.

Також ми писали, що українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною на Луганщині. 

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Харківська область
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війна в Україні
ЗСУ

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