ЮНИСЕФ о поддержке образования в Харькове

Руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади. Фото: kenan madi/X

Руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади заявил о поддержке образования в прифронтовых общинах. Он отметил, что Детский фонд ООН уже оказал поддержку в построении 50 безопасных мест.

Об этом Кенан Мади сказал во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади отметил, что ЮНИСЕФ поддерживает образование в прифронтовых общинах.

"Мы оказали поддержку в построении 50 безопасных мест в прифронтовых общинах. Создано более 300 учебных центров восполнения пробелов в обучении. В Харькове открываются, реализуются новые проекты, которым мы очень рады", — рассказал Кенан Мади.

Отметим, что 18 сентября в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. К ней присоединились более 100 громад, чтобы объединить усилия в решении важнейших проблем прифронтовых регионов. Возглавил объединение мэр Харькова Игорь Терехов.

Миссия Ассоциации заключается в укреплении устойчивости громад, защите их интересов на национальном и международном уровнях, а также в наработке стратегий для выживания и дальнейшего восстановления.

Недавно мы сообщали, что в Харькове начался форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в Харькове до конца 2025 года будет уже десять подземных школ.