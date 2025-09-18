ЮНІСЕФ про підтримку освіти у Харкові

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді. Фото: kenan madi/X

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді заявив про підтримку освіти у прифронтових громадах. Він зазначив, що Дитячий фонд ООН вже надав підтримку у побудові 50 безпечних місць.

Про це Кенан Маді сказав під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

ЮНІСЕФ про підтримку освіти на прифронтових територіях

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді зазначив, що ЮНІСЕФ підтримує освіту у прифронтових громадах.

"Ми надали підтримку у побудові 50 безпечних місць у прифронтових громадах. Створено більше ніж 300 навчальних центрів надолуження прогалин у навчанні. У Харкові відкриваються, реалізуються нові проєкти, яким ми дуже раді", — розповів Кенан Маді.

Зазначимо, що 18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї приєдналися понад 100 громад, щоб об’єднати зусилля у вирішенні найважливіших проблем прифронтових регіонів. Очолив об’єднання мер Харкова Ігор Терехов.

Місія Асоціації полягає у зміцненні стійкості громад, захисті їхніх інтересів на національному й міжнародному рівнях, а також у напрацюванні стратегій для виживання та подальшого відновлення.

