Головна Харків В ЮНІСЕФ заявили про підтримку освіти у прифронтових громадах

В ЮНІСЕФ заявили про підтримку освіти у прифронтових громадах

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:47
ЮНІСЕФ про підтримку освіти у Харкові
Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді. Фото: kenan madi/X

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді заявив про підтримку освіти у прифронтових громадах. Він зазначив, що Дитячий фонд ООН вже надав підтримку у побудові 50 безпечних місць.

Про це Кенан Маді сказав під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

ЮНІСЕФ про підтримку освіти на прифронтових територіях

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді зазначив, що ЮНІСЕФ підтримує освіту у прифронтових громадах.

"Ми надали підтримку у побудові 50 безпечних місць у прифронтових громадах. Створено більше ніж 300 навчальних центрів надолуження прогалин у навчанні. У Харкові відкриваються, реалізуються нові проєкти, яким ми дуже раді", — розповів Кенан Маді.

Зазначимо, що 18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї приєдналися понад 100 громад, щоб об’єднати зусилля у вирішенні найважливіших проблем прифронтових регіонів. Очолив об’єднання мер Харкова Ігор Терехов. 

Місія Асоціації полягає у зміцненні стійкості громад, захисті їхніх інтересів на національному й міжнародному рівнях, а також у напрацюванні стратегій для виживання та подальшого відновлення.

Нещодавно ми повідомляли, що у Харкові розпочався форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів". 

Раніше мер Харкова Ігор Терехов інформував, що у Харкові до кінця 2025 року буде вже десять підземних шкіл.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
