Обстрел Изюма 18 июля — повреждены учебное заведение и жилые дома

Спасатели расчищают обломки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В субботу вечером, 18 июля, россияне атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела были повреждены учебное заведение и многоквартирные дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Изюмской городской администрации.

Последствия обстрела Изюма вечером 18 июля

По данным местных властей, удар кассетными бомбами был нанесен примерно в 22:55. Попадания зафиксированы в северной части города, в результате чего имеются разрушения и повреждения, а также перебои с электричеством.

"Есть предварительная информация о разрушениях и повреждениях учебных заведений, остекления многоквартирных домов, частных домовладений. Имеет место частичное отключение электроэнергии у абонентов электросети", — говорится в сообщении.

Пост Изюмской МВА о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 17 июля, враг также атаковал Изюм с помощью КАБ. В результате атаки пострадали трое детей и один мужчина.

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Также мы писали, что 11 июля враг атаковал дронами Харьков и Изюм. Под ударом оказались жилые дома и АЗС.