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В Изюме на Харьковщине ночью раздавались взрывы — прокуроры показали последствия атаки

27 марта 2024 10:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Изюме на Харьковщине ночью раздавались взрывы — прокуроры показали последствия атаки
Последствия обстрела Изюма. Фото: Харьковская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли город Изюм на Харьковщине ночью, 27 марта. Вражеская атака нанесла ранение 62-летнему гражданскому мужчине. Прокуроры начали досудебное расследование.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Последствия обстрела Изюма

Отмечается, что удар российскими беспилотниками произошел около 03:15. В результате атаки повреждена гимназия и близлежащие жилые дома.

Кроме того, охранник образовательного учреждения, 62-летний гражданский мужчина, получил ранения.

Правоохранители изъяли обломки трех вражеских дронов и открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Изюма
Последствия обстрела Изюма. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстрел Изюма
Последствия обстрела Изюма. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстрел Изюма
Последствия обстрела Изюма. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты с разного вооружения обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки известно о четырех раненых.

Добавим, глава Укрэнерго назвал точную дату восстановления электричества в Харькове.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
оккупанты
ракеты
война в Украине

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