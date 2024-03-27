В Изюме на Харьковщине ночью раздавались взрывы — прокуроры показали последствия атаки
Российские оккупанты обстреляли город Изюм на Харьковщине ночью, 27 марта. Вражеская атака нанесла ранение 62-летнему гражданскому мужчине. Прокуроры начали досудебное расследование.
Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.
Последствия обстрела Изюма
Отмечается, что удар российскими беспилотниками произошел около 03:15. В результате атаки повреждена гимназия и близлежащие жилые дома.
Кроме того, охранник образовательного учреждения, 62-летний гражданский мужчина, получил ранения.
Правоохранители изъяли обломки трех вражеских дронов и открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты с разного вооружения обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки известно о четырех раненых.
Добавим, глава Укрэнерго назвал точную дату восстановления электричества в Харькове.
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